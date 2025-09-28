La sessione invernale di calciomercato è ancora lontana, ma il Milan studia un potenziale colpo da soffiare alla Juventus Nelle ore in cui l’attenzione è inevitabilmente rivolta al big match col Napoli, il Milan lavora a fari spenti per tentare di piazzare un altro colpo a centrocampo. Nella sessione estiva di calciomercato terminata da poco meno di un mese il Milan ha lavorato su più fronti. I rossoneri hanno cambiato in attacco dove è arrivato Christopher Nkunku dal Chelsea, ma non solo. Novità importanti anche sulle fasce dove, dopo gli addii di Theo Hernandez e Kyle Walker, il club rossonero ha ingaggiato Pervis Estupinan e Zachary Athekame, oltre ai centrali di difesa Koni De Winter e David Odogu, quest’ultimo autentico colpo a sorpresa del direttore sportivo Igli Tare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, sgambetto alla Juve: colpo alla Marotta