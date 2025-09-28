Milan Primavera | terza vittoria in trasferta per i giovani rossoneri

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremonese-Milan Primavera 0-1: grazie ad un gol di Ossola i rossoneri di Renna conquistano la vittoria, il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan primavera terza vittoria in trasferta per i giovani rossoneri

© Pianetamilan.it - Milan Primavera: terza vittoria in trasferta per i giovani rossoneri

In questa notizia si parla di: milan - primavera

Ex Milan Primavera, Moretto: “David Rodriguez de Prado con Sottil al Modena”

Primavera Milan: via al campionato con Renna, ecco le prime quattro sfide

Milan Primavera al via, Parolo guida l’U16: ufficializzati tutti i tecnici

milan primavera terza vittoriaMN - Primavera, Renna: “Terza vittoria consecutiva in trasferta, i ragazzi sono stati fantastici” - Si è conclusa con la vittoria dei rossoneri la sfida tra Cremonese e Milan primavera valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. milannews.it scrive

milan primavera terza vittoriaMilan, terza vittoria ma Allegri è furioso: ecco cosa è successo - Il Milan di Allegri ha centrato la terza vittoria in campionato mantenendo la porta inviolata ma il tecnico ha sbottato nel finale di partita ... Da spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Primavera Terza Vittoria