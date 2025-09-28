Milan piega il Napoli 2-1 primato a tre in Serie A

Prestazione di nervi e qualità al Meazza: con il 2-1 su un Napoli mai domo, il Milan raggiunge la vetta della Serie A insieme ai partenopei e alla Roma, scavalcando di un punto la Juventus. Match vibrante, deciso nel primo tempo, riaperto dal rigore ospite, cristallizzato dai guanti di Maignan nel recupero. Vetta riconquistata fra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Video Gol Highlights MilanNapoli 2-1 5° Giornata Serie A - 1: Saelemaekers e Pulisic regalano la vittoria ai rossoneri che salgono al comando con Roma e Napoli

Allegri non pone limiti al suo Milan dopo la vittoria sul Napoli: "Questo è solo l'inizio" - Allegri esalta la prestazione dei suoi: "Era un test difficile, ma questo è solo l'inizio".

