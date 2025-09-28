Milan Napoli vittoria sofferta in dieci uomini | Saelemaekers e Pulisic piegano i partenopei a San Siro
Milan Napoli, i gol di Saelemaekers e Pulisic stendono Conte, De Bruyne accorcia ma non basta. Tutti i dettagli sulla sfida giocata a San Siro. Il Milan di Massimiliano Allegri si prende tre punti pesantissimi superando il Napoli di Antonio Conte a San Siro. Finisce 2-1 un match vibrante e ricco di episodi, con i rossoneri capaci di resistere fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica. Avvio da incorniciare per il Milan: dopo pochi minuti Christian Pulisic salta due avversari sulla sinistra e mette in mezzo un assist perfetto per Alexis Saelemaekers, che appoggia in rete per l’1-0. Il Napoli prova a reagire con il palleggio, ma in ripartenza sono ancora i padroni di casa a colpire: lo stesso Pulisic firma il raddoppio, sfruttando gli spazi lasciati dagli azzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
