Una manciata di minuti ed i rossoneri sono passati in vantaggio: terremoto social, la scelta fa arrabbiare tutti Un Milan-Napoli davvero scoppiettante. Ci si aspettava una serata di grande calcio, di spettacolo, tra quelle che in questo momento sono probabilmente le formazioni più in forma della Serie A. E già in avvio le polemiche non sono mancate. (LaPresse) – Calciomercato.it Al minuto 3 il Milan, partito a razzo, è riuscito a passare in vantaggio sfruttando una grossa incertezza di Luca Marianucci, scelto da Conte per affiancare Juan Jesus al centro della retroguardia dei campioni d’Italia vista l’emergenza totale che gli azzurri affrontano da diversi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Napoli, subito bufera: “Un azzardo, senza senso”