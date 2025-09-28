Milan-Napoli sfida anche nei bilanci | due modelli di sostenibilità in Serie A Gazzetta
Milan e Napoli non si sfidano solo sul campo: il confronto si gioca anche nei bilanci. Come hanno ricostruito Vincenzo D’Angelo e Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, i due club si distinguono oggi come modelli di gestione sostenibile in Serie A, capaci di coniugare investimenti importanti con conti in ordine. Milan e Napoli modelli di sostenibilità. La Gazzetta scrive: «Il tutto nonostante abbiano i tecnici più pagati del campionato e quest’estate siano stati i club italiani che hanno speso di più per l’acquisto o il prestito dei calciatori. Entrambe le società, anche se con modalità e tempi diversi, hanno creato un modello economico-finanziario sostenibile e una gestione virtuosa, l’unica soluzione per sopravvivere (ottenendo risultati) in un calcio italiano che ha un quarto degli introiti da diritti tv rispetto alla Premier e stadi vecchi, oltre che poco profittevoli». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
MP PREVIEW – Verso Milan-Napoli: tutto quello che c’è da sapere #milanpress Vai su X
Milan-Napoli, probabili formazioni: fuori Nkunku, mentre Conte ridisegna la difesa #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook
Milan Napoli, tutti i precedenti tra le due squadre - Segui le ultimissime sul Diavolo Domenica sera, il palcoscenico di San Siro ospiterà l’incontro numero 78 in Serie ... Scrive milannews24.com
Milan-Napoli: la sfida scudetto di San Siro - Big match tra Allegri e Conte, sfida tra primo e terzo in classifica ... Lo riporta lifestyleblog.it