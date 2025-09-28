Milan-Napoli sfida anche nei bilanci | due modelli di sostenibilità in Serie A Gazzetta

Milan e Napoli non si sfidano solo sul campo: il confronto si gioca anche nei bilanci. Come hanno ricostruito Vincenzo D’Angelo e Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, i due club si distinguono oggi come modelli di gestione sostenibile in Serie A, capaci di coniugare investimenti importanti con conti in ordine. Milan e Napoli modelli di sostenibilità. La Gazzetta scrive: «Il tutto nonostante abbiano i tecnici più pagati del campionato e quest’estate siano stati i club italiani che hanno speso di più per l’acquisto o il prestito dei calciatori. Entrambe le società, anche se con modalità e tempi diversi, hanno creato un modello economico-finanziario sostenibile e una gestione virtuosa, l’unica soluzione per sopravvivere (ottenendo risultati) in un calcio italiano che ha un quarto degli introiti da diritti tv rispetto alla Premier e stadi vecchi, oltre che poco profittevoli». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

