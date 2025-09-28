Milan-Napoli Scaroni | San Siro? Il Consiglio prenderà una decisione saggia

28 set 2025

Paolo Scaroni, presidente rossonero ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli scaroni san siro il consiglio prender224 una decisione saggia

Milan-Napoli, Scaroni: "San Siro? Il Consiglio prenderà una decisione saggia"

In questa notizia si parla di: milan - napoli

