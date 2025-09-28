Milan-Napoli Saelemaekers | Sin dal primo giorno siamo stati una famiglia

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Saelemaekers: “Sin dal primo giorno siamo stati una famiglia”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Serie A, Milan-Napoli 2-1: il tabellino del match - X Vai su X

Milan-Napoli, probabili formazioni: fuori Nkunku, mentre Conte ridisegna la difesa #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, adesso lo Scudetto è possibile? Saelemaekers e Pulisic escono allo scoperto - Vittoria pesantissima del Milan, che batte il Napoli e si prende il primo posto. Si legge su spaziomilan.it

Milan-Napoli, Pulisic e Saelemaekers: «Vittoria top ottenuta con tanti sacrifici» - Primo bivio della stagione di Serie A alle spalle per Milan e Napoli: finisce sul 2- msn.com scrive