Milan-Napoli | rossoneri cinici azzurri spreconi
Milan-Napoli: spettacolo, tensione e un finale da brividi a San Siro. Il Milan-Napoli di questa quinta giornata di Serie A non è stato soltanto un incontro tra due grandi squadre: è stato un racconto di tensione, ribaltamenti emotivi e scelte decisive. A San Siro, davanti a oltre 70.000 spettatori, i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-1, ma il punteggio non restituisce appieno la complessità di una partita che ha visto il Napoli dominare per lunghi tratti, senza però riuscire a concretizzare. Il primo tempo si apre con un Milan aggressivo e cinico. Al 3’, Alexis Saelemaekers sfrutta un assist preciso di Christian Pulisic e insacca da due passi, sorprendendo la difesa partenopea. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
