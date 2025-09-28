Milan-Napoli: spettacolo, tensione e un finale da brividi a San Siro. Il Milan-Napoli di questa quinta giornata di Serie A non è stato soltanto un incontro tra due grandi squadre: è stato un racconto di tensione, ribaltamenti emotivi e scelte decisive. A San Siro, davanti a oltre 70.000 spettatori, i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-1, ma il punteggio non restituisce appieno la complessità di una partita che ha visto il Napoli dominare per lunghi tratti, senza però riuscire a concretizzare. Il primo tempo si apre con un Milan aggressivo e cinico. Al 3’, Alexis Saelemaekers sfrutta un assist preciso di Christian Pulisic e insacca da due passi, sorprendendo la difesa partenopea. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milan-Napoli: rossoneri cinici, azzurri spreconi