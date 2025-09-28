Milan-Napoli Rabiot | Restiamo umili | non abbiamo fatto ancora niente

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli rabiot restiamo umili non abbiamo fatto ancora niente

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Rabiot: “Restiamo umili: non abbiamo fatto ancora niente”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli rabiot restiamoVideo Gol Highlights MilanNapoli 2-1 5° Giornata Serie A - 1: Saelemaekers e Pulisic regalano la vittoria ai rossoneri che salgono al comando con Roma e Napoli ... Riporta stadiosport.it

milan napoli rabiot restiamoRabiot a DAZN: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo. Ci divertiamo anche a difendere" - Queste le dichiarazioni del francese: Come hai fatto in così poco tempo a prenderti in mano la squadra? Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Rabiot Restiamo