Milan-Napoli Pulisic | Se vinciamo oggi diamo un bel segnale per il futuro
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
#Milan-#Napoli, le formazioni ufficiali
Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d'Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani
Meglio Pulisic o De Bruyne? Tutte le sfide di Milan-Napoli: ecco chi vince (e non vale il pareggio) - La grande sfida di domenica in 11 uno contro uno. Lo riporta gazzetta.it
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pulisic e Gimenez davanti, Leao in panchina - Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napol per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A: MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, ... Da milannews.it