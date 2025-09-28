Milan-Napoli Pulisic | Se vinciamo oggi diamo un bel segnale per il futuro

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli pulisic se vinciamo oggi diamo un bel segnale per il futuro

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Pulisic: “Se vinciamo oggi diamo un bel segnale per il futuro”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli pulisic vinciamoMeglio Pulisic o De Bruyne? Tutte le sfide di Milan-Napoli: ecco chi vince (e non vale il pareggio) - La grande sfida di domenica in 11 uno contro uno. Lo riporta gazzetta.it

milan napoli pulisic vinciamoMilan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pulisic e Gimenez davanti, Leao in panchina - Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napol per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A:  MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Pulisic Vinciamo