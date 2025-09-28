Milan-Napoli Pulisic | Sacrificio incredibile Abbiamo tanta qualità in squadra
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Serie A, Milan-Napoli 2-1: il tabellino del match - X Vai su X
ULTRA’ DAL DIVANO Stasera, a partire dalle 20:00 per il pre partita di Milan-Napoli e nel post partita per commentare il risultato, sarò in diretta su @radionapolicentrale, ospite del programma “Ultra’ dal divano”. Assieme ad altri ospiti e con la conduzione di - facebook.com Vai su Facebook
Milan–Napoli 2-1, Pulisic illumina San Siro: tre punti d’oro per i rossoneri - Pulisic decisivo con un gol e un assist, Maignan salva nel finale. Si legge su milanosportiva.com
Milan, vittoria di carattere: battuto il Napoli e agganciata la vetta - Il Milan parte forte e concretizza subito la supremazia: Saelemaekers apre le danze con un inserimento vincente, poi Pulisic raddoppia con una giocata da campione. Come scrive giornaledipuglia.com