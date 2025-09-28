Milan-Napoli Pulisic | Sacrificio incredibile Abbiamo tanta qualità in squadra

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli pulisic sacrificio incredibile abbiamo tanta qualit224 in squadra

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Pulisic: “Sacrificio incredibile. Abbiamo tanta qualità in squadra”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli pulisic sacrificioMilan–Napoli 2-1, Pulisic illumina San Siro: tre punti d’oro per i rossoneri - Pulisic decisivo con un gol e un assist, Maignan salva nel finale. Si legge su milanosportiva.com

Milan, vittoria di carattere: battuto il Napoli e agganciata la vetta - Il Milan parte forte e concretizza subito la supremazia: Saelemaekers apre le danze con un inserimento vincente, poi Pulisic raddoppia con una giocata da campione. Come scrive giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Pulisic Sacrificio