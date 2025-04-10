Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
"Sparate alla Meloni". La frase-choc comparsa a Prato ilgiornale.it
Milano Fashion Week, alla Pinacoteca di Brera va in scena Giorgio Armani panorama.it
Ultimissime Inter LIVE: le idee di mercato dei nerazzurri, la decisione finale su Sommer e sul propri ... internews24.com
Balzarini vede il bicchiere mezzo pieno: «Non ho visto una Juve così negativa ieri. Ogni tanto non si trova ... juventusnews24.com
Milan-Napoli 2-0: raddoppio di uno scatenato Pulisic! | Serie A News pianetamilan.it
Guarin si confessa a cuore aperto: «L'alcol mi ha portato via tutto, oggi lotto per aiutare gli altri»
Guarin, ex stella del centrocampo nerazzurro, ha svelato alcuni aspetti del suo passato:
Il Napoli affronta il Milan per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri sono costretti ad una ri...
Calcio e fair play a 15 anni: prima segnano in fuorigioco, poi l'autogol per sportività
Bologna, 28 settembre 2025 – È una storia di fair play e sportività tra giovanissimi, quella che ar...
Michigan, sparatoria in chiesa mormona: due vittime, 6 bambini feriti | VIDEO
Gli scoppi degli spari, le urla, il panico e i feriti. Potrebbe essere questa la sintesi di quegli ...
Pro Pal, l'attivista Dawoud: "Il 7 ottobre i palestinesi hanno detto al mondo ci siamo"
Dopo gli scontri alla Stazione Centrale di lunedì scorso, centinaia di manifestanti sono tornati in ...
Saw XI si farà? La verità sul futuro della saga horror dopo lo stop e la vendita del franchise
Saw XI non ha una data ufficiale né trailer: Oren Koules svela perché il film si è fermato e cosa a...
Call of Duty: Black Ops 7, la modalità Overload verrà presentata al Call of Duty Next
Activision ha confermato che la nuova modalità Overload di Call of Duty: Black Ops 7 verrà svelata ...
Il Napoli affronta il Milan per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri sono costretti ad una ri...
Pamela D'Amico lancia "Pop&Go!" su Isoradio e torna su Radio 1 con "La Notte di Radio 1"
ROMA – Pamela D'Amico è tornata in radio con un doppio appuntamento radiofonico sulle frequenze del...
Il falso video dello stadio giapponese pro Palestina
Dopo il caso dello stadio San Mamés di Bilbao, circola un nuovo video che mostrerebbe una grande m...
Jasmine Paolini mette nel mirino il sorpasso su Rybakina a Pechino: la Race aggiornata verso le WTA Finals
Jasmine Paolini sta inseguendo l'ambizioso obiettivo della qualificazione alle WTA Finals di Riad, ...
Sala Consilina (SA), incidente stradale: morto un adolescente
Tragico incidente stradale ieri sera poco prima delle 20 a Sala Consilina (Sa). In via Taverne, una...
Un servizio che funziona: oltre 5.600 passaporti rilasciati nel Padovano dagli uffici postali
Poste Italiane taglia il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'av...
Albero genealogico della famiglia guinness spiegato
approfondimento sulla serie House of Guinness: trama, personaggi e contesto storico La produzione o...
Flotilla per Gaza avanti nonostante l'avviso: Crosetto teme rischi altissimi
Nel pomeriggio di una domenica d'autunno, mentre il Mediterraneo continua a essere teatro di tensio...
I 10 cambiamenti più significativi nella trama della prima stagione di House Of Guinness
I 10 cambiamenti più significativi nella trama della prima stagione di House Of Guinness House of G...
Juve Atalanta, i numeri non mentono: il pareggio è il risultato più frequ...
Serie A, Camarda entra nella storia: primo gol in Serie A e pareggio tra Lecce Bologna
Serie A, termina sul risultato di 2-2 il match Lecce Bologna: Francesco Camarda segna l...
L'amore infedele – Unfaithful, spiegazione del finale: perché Connie ha suggerito di fuggire dal Paese?
L'amore infedele – Unfaithful, spiegazione del finale: perché Connie ha suggerito di fuggire dal Pa...
Si chiude la domenica della quinta giornata del campionato di Serie A con il big match tra i rosson...
Ri generazione, il volontariato giovanile che trasforma i territori
TREPUZZI (LE) – La partecipazione giovanile alla vita delle comunità è in grado di trasformare i t...
Flotilla, Schlein e Conte: "Governo protegga la missione"
(Adnkronos) – Elly Schlein e Giuseppe Conte, segretaria del Pd e leader del M5S, incontrano rappres...
Francesca Albanese a Bologna, gente in coda fuori da Làbas per la relatrice Onu
Bologna, 28 settembre 2025 - Il patio di Làbas, il centro sociale di vicolo Bolognetti, era gremito...
Boundless spiegazione del finale: chi ha ucciso albert schneider?
analisi del thriller danese "boundless": trama, personaggi e punti critici Il film "Boundless" rapp...
Caivano, la camorra rialza la testa, doppia stesa al Parco Verde e poi minacce al parroco anticlan Maurizio Patriciello durante la messa dei bambini
Al parroco anticlan Maurizio Patriciello consegnato un bossolo durante la messa delle 10, da sempr...
Empoli Carrarese 2 2: Finotto risponde all'ultimo respiro
EMPOLI – Una partita ricca di colpi di scena si conclude sul 2-2 tra Empoli e Carrarese. I padroni ...
Calcio di rigore per gli azzurri che si ritrovano ora in vantaggio numerico: espulso Estupinan per ...
La crisi dell'auto non finisce: Stellantis mette in pausa sei fabbriche europee, Volkswagen si prepara a nuovi tagli
Non si vede ancora la fine della crisi dell'automotive europeo. Tra dazi americani, alti prezzi de...
Tragedia in provincia di Campobasso, auto si ribalta in incidente e muore una 25enne incinta all'ottavo mese
L'incidente è accaduto a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso: a bordo dell'auto c'eran...
Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa. Arrestato un 75enne. Il prete: ...
AGI - Un uomo di 75 anni, Vittorio De Luca, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ca...
L'Empoli non sa più vincere: è 2 2 al "Castellani" con la Carrarese
Empoli, 28 settembre 2025 – L'Empoli non riesce a riscattare le ultime due fragorose cadute in camp...
Perché Estupinan è stato espulso col Var in Milan Napoli: Chiffi ha commesso un grave errore
L'arbitro ha cambiato il colore del cartellino (da giallo a rosso) dopo la on-field-review in occas...
Dramma a Campobasso, auto urta muretto e si ribalta: muore 25enne, era incinta all'ottavo mese
L'incidente mortale su una strada provinciale a Montenero di Bisaccia: l'auto con a bordo la giovan...
La Fortitudo bagna la prima al PalaDozza infliggendo 30 punti di scarto alla Givova Scafati
La Fortitudo Bologna batte la Givova Scafati al PalaDozza nel prima match interno del campionato d...
Balene, anticipazioni terza puntata di domenica 5 ottobre 2025
© Nico Ufficio StampaBalene – Amiche per Sempre è la storia di due donne non più giovani che hanno ...
Juventus Next Gen, Palladini dopo la vittoria della Sambenedettese: «Abbiamo incontrato una squadra forte in tutto, abbiamo meritato e siamo stati bravi a non abbatterci per gli episodi»
Juventus Next Gen, Palladini dopo la vittoria della Sambenedettese: tutte...
"Sparate alla Meloni". La frase choc comparsa a Prato
"Sparate alla Meloni". Questa la frase comparsa a Prato, in coincidenza di una delle fermate dell'a...
Alla Scala trionfa la moda green: Armani premiato, Tod's e Zegna in vetta
Al Teatro alla Scala di Milano, la moda ha indossato i suoi abiti più responsabili nell'edizione 20...
Il Lecce rialza la testa e lotta: alla fine del recupero Camarda segna il 2 a 2
LECCE – Con un gol di testa di Camarda nell'ultimo dei quattro minuti di recupero, il Lecce trova ...
Montenero di Bisaccia, tragedia sulla SP 55: muore una ragazza incinta di 25 anni
Una giovane vita spezzata, e con essa quella che stava per nascere. È il drammatico bilancio di un ...
Barcellona, ecco la vetta! Koundé e Lewandowski rimontano la Real Sociedad
Al Montjuic i baschi colpiscono per primi, ma i blaugrana reagiscono con carattere: il difensore fra...
Torino, bimbo cade dal balcone: è grave
(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone ...
Florenzi a Camarda: "Tutto arriva nel momento giusto. Ti voglio bene testone"
Francesco Camarda ha dedicato ad Alessandro Florenzi il suo primo gol in Serie A. I due sono legati ...
Calcio, risultati serie A: il Lecce aggancia le ultime
Roma, 28 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie a dopo Lecce-Bologna 2-2 ...
Il presunto rigore su McTominay e non solo: la moviola di Milan – Napoli accende il dibattito, sentite Marelli
Milan-Napoli, in corso il secondo tempo: il commento di Marelli sul doppio episodio all'interno del...
Ahsoka: aggiornamenti sulle riprese della seconda stagione
Le produzioni televisive legate all'universo di Star Wars continuano a suscitare grande interesse t...
Hui incanta 10 Corso Como con la sinfonia luminosa di The Song of Silver
Nel cuore di 10 Corso Como, Milano, Hui ha trasformato la sfilata "The Song of Silver" in un rito m...
Foggia, trovato cadavere nelle campagne: ipotesi omicidio
(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo, probabilmente di origini straniere, è stato trovato questo po...
Triestino muore durante l'immersione in Toscana: addio a Aaron Ursich, aveva 31 anni
Aaron Ursich, trentunenne triestino è morto in Toscana durante un'immersione. Il giovane si trovav...
(Adnkronos) – Episodi in area del Milan, nel primo tempo del match contro il Napoli, ma nessun fisc...
Trump: "Sul piano di pace a Gaza ottime risposte da Israele e arabi, tutti vogliono fare l'accordo"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , in un'intervista telefonica con Reuters, ha detto all...
Assolo di Pogacar a Kigali: secondo titolo mondiale consecutivo
Nel sole ardente di Kigali,
Leonardo dicaprio conquista il decimo miglior incasso domestico con un’altra battaglia
Il successo al botteghino di un film rappresenta spesso un riflesso diretto della sua capacità di a... ► jumptheshark.it
Lavori stradali, nel Padovano si concentra il 16,5% degli appalti
Nell’ultimo anno (primo semestre 2024 - primo semestre 2025) i lavori stradali in Veneto hanno fat... ► padovaoggi.it
Chi sono i Feniani? Spiegazione del gruppo politico della Casa Guinness
Chi sono i Feniani? Spiegazione del gruppo politico della Casa Guinness I feniani sono protagonisti... ► cinefilos.it
Inter U15, seconda sconfitta consecutiva: l’Udinese fa il colpaccio a Milano strappando l’1 0
di RedazioneInter U15 arriva un’altra sconfitta per la squadra di Solivellas che perde contro l’Udin... ► internews24.com
Etna, la Protezione civile e le guide vulcanologiche lavorano a un piano innovativo di fruizione
Il direttore generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha incontrato il presidente... ► cataniatoday.it
Gen v: perché il potere di cipher non supera quello di homelander
La serie Gen V, spin-off del celebre universo di The Boys, si sta distinguendo per l’introduzione d... ► jumptheshark.it
Costumi iconici di wolverine: i 10 migliori del mondo marvel
Il mondo dei videogiochi Marvel si prepara ad accogliere un nuovo titolo di grande rilievo: Marvel’... ► jumptheshark.it
Francesco Camarda, gol al Bologna e dedica speciale in TV: “Gli avevo fatto una promessa”
A 17 anni l'attaccante ha segnato la prima "pesante" rete in Serie A regalando un pareggio insperat... ► fanpage.it
Stasera in TV: programmi di domenica 28 settembre 2025
Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 28.09.2024, dei principali canali della t... ► ascoltitv.it
Marocchino non ha dubbi: «La Juve non mi ha ancora dato quell’idea di compattezza, Tudor dovrà ancora lavorare ma sono relativamente d’accordo con le sue parole»
di Redazione JuventusNews24Marocchino non ha dubbi dopo il pareggio della Juve contro l’Atalanta: le... ► juventusnews24.com