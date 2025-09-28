Milan-Napoli niente rigore per azzurri | cosa è successo
(Adnkronos) – Episodi in area del Milan, nel primo tempo del match contro il Napoli, ma nessun fischio. L'arbitro Chiffi al 20' sorvola giustamente sulla caduta di Anguissa nell'area rossonera. Il centrocampista partenopeo viene innescato dall'errore di Saelemaekers, che perde palla, e va a terra dopo il confronto ravvicinato con Modric. Nessun fischio e nessun . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Subito il Milan avanti!!! Saelemaekers appoggia in rete, assist al bacio di Pulisic!!! ? #MilanNapoli 1-0 - X Vai su X
ULTRA’ DAL DIVANO Stasera, a partire dalle 20:00 per il pre partita di Milan-Napoli e nel post partita per commentare il risultato, sarò in diretta su @radionapolicentrale, ospite del programma “Ultra’ dal divano”. Assieme ad altri ospiti e con la conduzione di - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli 2-0 (Saelemaekers 3', Pulisic 31'): male gli azzurri nel primo tempo - premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 21. Segnala tuttonapoli.net
LIVE Milan-Napoli 2-0 Serie A 2025/2026: Niente rigore per il Milan - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it