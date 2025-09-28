Milan-Napoli niente rigore per azzurri | cosa è successo

Webmagazine24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Episodi in area del Milan, nel primo tempo del match contro il Napoli, ma nessun fischio. L'arbitro Chiffi al 20' sorvola giustamente sulla caduta di Anguissa nell'area rossonera. Il centrocampista partenopeo viene innescato dall'errore di Saelemaekers, che perde palla, e va a terra dopo il confronto ravvicinato con Modric. Nessun fischio e nessun . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli rigore azzurriMilan-Napoli 2-0 (Saelemaekers 3', Pulisic 31'): male gli azzurri nel primo tempo - premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 21. Segnala tuttonapoli.net

milan napoli rigore azzurriLIVE Milan-Napoli 2-0 Serie A 2025/2026: Niente rigore per il Milan - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Rigore Azzurri