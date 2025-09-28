Milan-Napoli le probabili formazioni del big match di San Siro
Tempo di lettura: 2 minuti Questa sera, domenica 28 settembre, alle 20.45 San Siro ospita il big match della quinta giornata di Serie A: Milan-Napoli. Una sfida che mette di fronte i rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo in Coppa Italia contro il Lecce, e gli azzurri di Antonio Conte, primi in classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. Buone notizie per Massimiliano Allegri che ritrova Rafael Leao dopo 40 giorni di stop. Il portoghese sarà a disposizione ma inizierà dalla panchina. In porta confermatissimo Mike Maignan, protetto da una difesa a tre con Gabbia centrale affiancato da Tomori e Pavlovic. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
