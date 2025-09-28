Milan-Napoli le probabili formazioni | big match a San Siro tra Allegri e Conte
Per Massimiliano Allegri è il primo vero banco di prova della stagione. Il suo Milan arriva al big match contro il Napoli forte di quattro vittorie consecutive e con una buona notizia dall’infermeria: Rafael Leao torna tra i convocati, anche se inizierà dalla panchina. Il tecnico rossonero non vuole stravolgere la squadra che ha espugnato Udine: confermati Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa davanti a Maignan, che riprende il suo posto tra i pali. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Estupiñán, mentre in mezzo ci sarà l’esperienza di Modric accanto a Rabiot, con Fofana leggermente favorito su Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Milanzone.it
