Milan-Napoli le formazioni ufficiali | Pulisic e Giménez titolari Leao in panchina
Il palcoscenico di San Siro si prepara ad accogliere uno dei big match più attesi della quinta giornata di Serie A. Alle 20:45, sotto i riflettori, va in scena Milan-Napoli, una sfida che promette spettacolo non solo per il peso della classifica, ma anche per le scelte sorprendenti di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha infatti deciso di lasciare in panchina Rafael Leao e Christopher Nkunku, due dei nomi più attesi della serata, affidando il peso dell’attacco alla coppia formata da Christian Pulisic e Santiago Giménez. Una scelta che racconta la volontà di puntare sulla freschezza e sulla verticalità immediata, contro un Napoli che arriva a Milano con la solita ambizione di confermare il proprio status da campione d’Italia. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Conte lancia #Marianucci in #MilanNapoli: il motivo dell'esclusione di #Beukema dai titolari - X Vai su X
Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pulisic e Gimenez davanti, Leao in panchina - Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napol per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A: MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, ... milannews.it scrive
Formazioni UFFICIALI Milan-Napoli: le scelte su Leao e Beukema, tornano dal 1' Maignan e Lobotka - La domenica della 5^ giornata di Serie A termina con il big match di San Siro ... Lo riporta fantamaster.it