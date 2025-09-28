Milan-Napoli le formazioni ufficiali | Pulisic e Giménez titolari Leao in panchina

Milanzone.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palcoscenico di San Siro si prepara ad accogliere uno dei big match più attesi della quinta giornata di Serie A. Alle 20:45, sotto i riflettori, va in scena Milan-Napoli, una sfida che promette spettacolo non solo per il peso della classifica, ma anche per le scelte sorprendenti di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha infatti deciso di lasciare in panchina Rafael Leao e Christopher Nkunku, due dei nomi più attesi della serata, affidando il peso dell’attacco alla coppia formata da Christian Pulisic e Santiago Giménez. Una scelta che racconta la volontà di puntare sulla freschezza e sulla verticalità immediata, contro un Napoli che arriva a Milano con la solita ambizione di confermare il proprio status da campione d’Italia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

milan napoli le formazioni ufficiali pulisic e gim233nez titolari leao in panchina

© Milanzone.it - Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pulisic e Giménez titolari, Leao in panchina

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli formazioni ufficialiMilan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pulisic e Gimenez davanti, Leao in panchina - Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napol per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A:  MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, ... milannews.it scrive

milan napoli formazioni ufficialiFormazioni UFFICIALI Milan-Napoli: le scelte su Leao e Beukema, tornano dal 1' Maignan e Lobotka - La domenica della 5^ giornata di Serie A termina con il big match di San Siro ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Formazioni Ufficiali