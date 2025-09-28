Milan-Napoli le formazioni ufficiali | Pulisic e Giménez titolari Leao in panchina

Il palcoscenico di San Siro si prepara ad accogliere uno dei big match più attesi della quinta giornata di Serie A. Alle 20:45, sotto i riflettori, va in scena Milan-Napoli, una sfida che promette spettacolo non solo per il peso della classifica, ma anche per le scelte sorprendenti di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha infatti deciso di lasciare in panchina Rafael Leao e Christopher Nkunku, due dei nomi più attesi della serata, affidando il peso dell’attacco alla coppia formata da Christian Pulisic e Santiago Giménez. Una scelta che racconta la volontà di puntare sulla freschezza e sulla verticalità immediata, contro un Napoli che arriva a Milano con la solita ambizione di confermare il proprio status da campione d’Italia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

