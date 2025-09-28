Milan-Napoli le formazioni ufficiali | c’è Pulisic Leao riparte dalla panchina

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli formazioni ufficialiMilan-Napoli, le formazioni ufficiali: Pulisic e Gimenez davanti, Leao in panchina - Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napol per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A:  MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, ... Da milannews.it

milan napoli formazioni ufficialiFormazioni UFFICIALI Milan-Napoli: le scelte su Leao e Beukema, tornano dal 1' Maignan e Lobotka - La domenica della 5^ giornata di Serie A termina con il big match di San Siro ... fantamaster.it scrive

