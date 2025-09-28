Milan-Napoli la moviola | espulso Estupianian dopo il fallo su Di Lorenzo

Colpo di scena a San Siro. L'episodio chiave arriva nell'area di rigore, quando Di Lorenzo viene atterrato dal numero 2 avversario, Estupinian. L'arbitro, inizialmente incerto, ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Milan-Napoli, la moviola: espulso Estupianian dopo il fallo su Di Lorenzo

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Live Reaction di Milan-Napoli & Quelli della cs24 - X Vai su X

ULTRA’ DAL DIVANO Stasera, a partire dalle 20:00 per il pre partita di Milan-Napoli e nel post partita per commentare il risultato, sarò in diretta su @radionapolicentrale, ospite del programma “Ultra’ dal divano”. Assieme ad altri ospiti e con la conduzione di - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, moviola: Estupinan espulso per fallo su Di Lorenzo, rigore per i campioni d'Italia. Cosa è successo - Al 57esimo minuto, il direttore di gara Chiffi ha concesso un calcio di rigore perché Estupinian ha trattenuto Di Lorenzo nel cuore dell'area ... Secondo msn.com

Milan-Napoli, la moviola: espulso Estupianian dopo il fallo su Di Lorenzo - L'episodio chiave arriva nell'area di rigore, quando Di Lorenzo viene atterrato dal numero 2 avversario, Estupinian. Da msn.com