Milan-Napoli il Var espelle Estupinan | ecco cosa dice il regolamento

Calcio di rigore per gli azzurri che si ritrovano ora in vantaggio numerico: espulso Estupinan per trattenuta su Di Lorenzo Un episodio che regala la svolta a Milan-Napoli. I rossoneri in vantaggio per 2-0 devono correre ai ripari dopo il cartellino rosso a Estupinan, espulso in seguito ad una chiara occasione in area di rigore. Ma andiamo con ordine. (LaPresse) – Calciomercato.it Il secondo tempo si è aperto con un episodio che ha di fatto cambiato l’inerzia della partita: un’azione concitata nell’area rossonera ha visto la grande parata di Maignan su colpo di testa di McTominay che salta insieme ad Anguissa e Tomori, sulla respinta Di Lorenzo prova ad avventarsi sul pallone a porta praticamente vuota ma viene atterrato da Estupinan che lo trattiene lasciandolo a terra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Napoli, il Var espelle Estupinan: ecco cosa dice il regolamento

