"> Milan-Napoli non è soltanto una partita di cartello: è, come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, «il libro che in qualche modo riscalderà e orienterà il campionato». Una sfida destinata a scavare solchi, colmare distanze o aprire prospettive inattese. Soprattutto, un incrocio che riporta dopo dodici anni faccia a faccia Massimiliano Allegri e Antonio Conte, tecnici che insieme hanno collezionato undici scudetti dal 2011, dominando la scena calcistica italiana nell’ultimo quindicennio. Il cuore del match è a centrocampo: il 3-5-2 di Allegri contro il 4-1-4-1 di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan-Napoli, il cuore del big match: Allegri e Conte si ritrovano dopo 12 anni