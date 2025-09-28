Milan-Napoli formazioni ufficiali | le scelte di Allegri e Conte
Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto a San Siro per il big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Fischio d’inizio alle 20.45 in uno stadio gremito per una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave scudetto. Massimiliano Allegri ritrova Rafael Leao dopo 40 giorni di stop: il portoghese parte dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. In avanti spazio invece alla coppia Pulisic–Gimenez. Luka Modric torna titolare in regia, supportato da Saelemaekers, Fofana, Rabiot ed Estupiñán. Antonio Conte deve invece fare i conti con le assenze di Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Conte lancia #Marianucci in #MilanNapoli: il motivo dell'esclusione di #Beukema dai titolari - X Vai su X
Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Serie A, Milan-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE - Napoli è il big match della quinta giornata del campionato di Serie A: formazioni ufficiali e diretta live ... Come scrive calciomercato.it
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Allegri conferma tutti, Conte lancia due debuttanti - Napoli, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Si legge su tuttomercatoweb.com