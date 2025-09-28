Milan-Napoli formazioni ufficiali | le scelte di Allegri e Conte

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto a San Siro per il big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Fischio d’inizio alle 20.45 in uno stadio gremito per una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave scudetto. Massimiliano Allegri ritrova Rafael Leao dopo 40 giorni di stop: il portoghese parte dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. In avanti spazio invece alla coppia Pulisic–Gimenez. Luka Modric torna titolare in regia, supportato da Saelemaekers, Fofana, Rabiot ed Estupiñán. Antonio Conte deve invece fare i conti con le assenze di Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

milan napoli formazioni ufficiali le scelte di allegri e conte

© Anteprima24.it - Milan-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Conte

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli formazioni ufficialiDIRETTA Serie A, Milan-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE - Napoli è il big match della quinta giornata del campionato di Serie A: formazioni ufficiali e diretta live ... Come scrive calciomercato.it

milan napoli formazioni ufficialiMilan-Napoli, le formazioni ufficiali: Allegri conferma tutti, Conte lancia due debuttanti - Napoli, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Formazioni Ufficiali