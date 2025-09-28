Milan-Napoli formazioni ufficiali | Conte in piena emergenza con l’inedita difesa Juan Jesus-Marianucci e Gutierrez a sinistra
Milan-Napoli: Conte schiera l’inedita difesa Juan Jesus-Marianucci e Gutierrez a sinistra Il Napoli in emergenza assoluta a San Siro con una difesa completamente inedita. Non ci sono Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera perché infortunati. Beukema in panchina per precauzione in vista della Champions di mercoledì contro lo Sporting. Conte schiera: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, De Bruyne; Hojlund. Il Milan conferma la formazione di Udine con Maignan in porta: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez LA FORMAZIONE DEL MILAN #Allegri conferma la formazione di Udine con Maignan che torna tra i pali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Conte lancia #Marianucci in #MilanNapoli: il motivo dell'esclusione di #Beukema dai titolari - X Vai su X
Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Serie A, Milan-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE - Napoli è il big match della quinta giornata del campionato di Serie A: formazioni ufficiali e diretta live ... Come scrive calciomercato.it
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Allegri conferma tutti, Conte lancia due debuttanti - Napoli, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Scrive tuttomercatoweb.com