Milan-Napoli formazioni ufficiali | Conte in piena emergenza con l’inedita difesa Juan Jesus-Marianucci e Gutierrez a sinistra

Milan-Napoli: Conte schiera l’inedita difesa Juan Jesus-Marianucci e Gutierrez a sinistra Il Napoli in emergenza assoluta a San Siro con una difesa completamente inedita. Non ci sono Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera perché infortunati. Beukema in panchina per precauzione in vista della Champions di mercoledì contro lo Sporting. Conte schiera: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, De Bruyne; Hojlund. Il Milan conferma la formazione di Udine con Maignan in porta: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez LA FORMAZIONE DEL MILAN #Allegri conferma la formazione di Udine con Maignan che torna tra i pali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

