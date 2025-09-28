Il posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A è già una potenziale sfida scudetto, quella tra Milan e Napoli. Massimiliano Allegri e Antonio Conte tornano ad affrontarsi,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milan-Napoli formazioni ufficiali: Allegri con Gimenez e Pulisic, Conte in emergenza lancia due debuttanti. Dove vederla in tv e streaming