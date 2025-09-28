Milan-Napoli Fikayo Tomori | Qui devi sempre puntare a vincere

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli fikayo tomori qui devi sempre puntare a vincere

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Fikayo Tomori: “Qui devi sempre puntare a vincere”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli fikayo tomoriInfortunio per Tomori in Milan-Napoli? L'inglese ha chiesto il cambio, quali sono le sue condizioni in vista della sfida contro la Juventus - Napoli: le condizioni del difensore di Allegri in vista dei prossimi impegni. Riporta goal.com

milan napoli fikayo tomoriFLASH | Milan-Napoli, si ferma Tomori al 79': il motivo della sostituzione - Brutte notizie per il Milan: al 79' della sfida contro il Napoli, Fikayo Tomori è stato costretto a ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Fikayo Tomori