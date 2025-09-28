Milan-Napoli Estupinan espulso da Var Chiffi ha commesso un grave errore

In Milan-Napoli, l’arbitro Chiffi commette un errore iniziale ammonendo Estupinan con giallo per fallo su Di Lorenzo, concedendo rigore. Dopo on-field review al VAR, cambia in rosso per DOGSO, sanando una valutazione sbagliata. L’episodio chiave avviene al 57?: Estupinan strattona Di Lorenzo impedendogli di deviare in rete. Inizialmente giallo e rigore, ma il VAR interviene per correggere, come spiegato da Luca Marelli su DAZN: “Perplesso, è chiara occasione da gol negata”. Cosa dice il regolamento sul DOGSO. Il DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity) è regolato dalla regola 12 IFAB sui falli e scorrettezze. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Milan-Napoli, Estupinan espulso da Var. Chiffi ha commesso un grave errore

