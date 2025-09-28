Milan-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Milan-Napoli è il posticipo della 5a giornata della Serie A 2025-2026: si gioca allo stadio Meazza e alle ore 20.45, con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Allegri e Conte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

