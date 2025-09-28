Milan-Napoli Di Lorenzo | Meritavamo di pareggiarla non so se lotteranno per lo Scudetto

Giovanni Di Lorenzo, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque,. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Napoli, Di Lorenzo: "Meritavamo di pareggiarla, non so se lotteranno per lo Scudetto"

