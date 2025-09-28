Milan-Napoli Allegri | Pulisic ieri non stava benissimo stamattina ha recuperato

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Allegri: “Pulisic ieri non stava benissimo, stamattina ha recuperato”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

#Milan-#Napoli, le formazioni ufficiali - X Vai su X

Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: "Pulisic non stava benissimo ma ci sarà, oggi un test molto importante" - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match col Napoli: "Avevo Pulisic che non stava benissimo,. Scrive tuttomercatoweb.com

Milan-Napoli, Pulisic manda un messaggio ad Allegri: “La nuova posizione…” - Primo big match stagionale per il Milan, atteso tra pochi minuti a San Siro dal Napoli. Riporta spaziomilan.it