Milan-Napoli Allegri | Loro sono ancora i favoriti per lo Scudetto

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Allegri: “Loro sono ancora i favoriti per lo Scudetto”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Serie A, Milan-Napoli 2-1: il tabellino del match - X Vai su X

Diretta Milan-Napoli 1-0 Saelemaekers sblocca, Fofana vicino al raddoppio - facebook.com Vai su Facebook

Allegri: "Napoli? È solo l'inizio. Alla Juve non ci penso, ma sarà meraviglioso". Poi il siparietto con Ambrosini - 1 a San Siro con un primo tempo di grande qualità e un secondo di soff ... corrieredellosport.it scrive

Infortunio per Tomori in Milan-Napoli? L'inglese ha chiesto il cambio, quali sono le sue condizioni in vista della sfida contro la Juventus - Napoli: le condizioni del difensore di Allegri in vista dei prossimi impegni. Come scrive goal.com