Milan-Napoli Allegri batte Conte in 10 e raggiunge la vetta

Calciomercato.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Milan e Napoli ha regalato spettacolo e gol: una gara tiratissima nella quale ha inciso l’espulsione di Estupinan È cominciata subito nel migliore dei modi la sfida tra i rossoneri ed il Napoli di Antonio Conte. Il Milan ha iniziato con grande aggressività, mettendo pressing agli uomini di Conte e raccogliendo i frutti di questa strategia praticamente subito. (LaPresse) – Calciomercato.it Al minuto 3 il vantaggio del ‘Diavolo’ che con Christian Pulisic, sulla corsia mancina d’attacco, ha attaccato lo spazio sorprendendo un incerto Marianucci, saltando il centrale del Napoli e servendo con un cross teso sul secondo palo la corrente Saelemaekers. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

