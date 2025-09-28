Milan-Napoli Allegri batte Conte in 10 e raggiunge la vetta
Il match tra Milan e Napoli ha regalato spettacolo e gol: una gara tiratissima nella quale ha inciso l’espulsione di Estupinan È cominciata subito nel migliore dei modi la sfida tra i rossoneri ed il Napoli di Antonio Conte. Il Milan ha iniziato con grande aggressività, mettendo pressing agli uomini di Conte e raccogliendo i frutti di questa strategia praticamente subito. (LaPresse) – Calciomercato.it Al minuto 3 il vantaggio del ‘Diavolo’ che con Christian Pulisic, sulla corsia mancina d’attacco, ha attaccato lo spazio sorprendendo un incerto Marianucci, saltando il centrale del Napoli e servendo con un cross teso sul secondo palo la corrente Saelemaekers. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Il Milan resiste in dieci uomini, batte il Napoli e si iscrive alla corsa Scudetto: Pulisic incanta a San Siro - San Siro si conferma terreno di grandi sfide e il Milan di Massimiliano Allegri manda un segnale forte alla Serie A. Si legge su fanpage.it
Un grande primo tempo e la sofferenza in inferiorità: il Milan batte 2-1 il Napoli - La domenica della quinta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Milan contro il Napoli. Lo riporta 90min.com