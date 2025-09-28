In vista della sfida di questa sera, anche il capitano ha avvertito un affaticamento muscolare: arriva la decisione finale del mister leccese È un Napoli in piena emergenza difensiva quello che si presenterà questa sera a San Siro per la sfida contro il Milan. Dopo gli infortuni di Mazzocchi, Rrahmani (slittato il suo rientro ndr) e Buongiorno, si sono fermati in settimana anche Olivera e Spinazzola. I due terzini hanno avvertito un affaticamento muscolare e Antonio Conte non ha voluto rischiarli, data la sfida di Champions League di mercoledì dove mancheranno Di Lorenzo (per squalifica) e Marianucci (per esclusione dalle liste). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milan-Napoli, affaticamento anche per Di Lorenzo: la decisione di Conte per il big match