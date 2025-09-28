Milan-Napoli affaticamento anche per Di Lorenzo | la decisione di Conte per il big match
In vista della sfida di questa sera, anche il capitano ha avvertito un affaticamento muscolare: arriva la decisione finale del mister leccese È un Napoli in piena emergenza difensiva quello che si presenterà questa sera a San Siro per la sfida contro il Milan. Dopo gli infortuni di Mazzocchi, Rrahmani (slittato il suo rientro ndr) e Buongiorno, si sono fermati in settimana anche Olivera e Spinazzola. I due terzini hanno avvertito un affaticamento muscolare e Antonio Conte non ha voluto rischiarli, data la sfida di Champions League di mercoledì dove mancheranno Di Lorenzo (per squalifica) e Marianucci (per esclusione dalle liste). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c'è l'offerta all'Atalanta
Milan, Allegri: "Leao? Speriamo di averlo con il Napoli". E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Milan-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I rossoneri di Allegri sfidano i campioni d'Italia di Conte, con anche il ritorno della tifoseria, in quello che è il big match della giornta
Milan-Napoli, Conte davvero nei guai: altri due ko nello stesso ruolo - Napoli, Conte perde altri pezzi: non solo Rrahmani e Buongiorno, due titolari out a San Siro