Milan-Napoli 2-1 San Siro e il Diavolo ruggiscono | primo posto

di Luca Mignani Milano, 28 settembre 2025 – Le cinque giornate di Massimiliano Allegri fanno rima con primo posto. Battuto il Napoli campione d’Italia che fin qui aveva solo vinto in campionato (e che in Serie A non perdeva dal lontano febbraio, a Como). Saelemaekers, poi Pulisic: 2-0 da urlo per la Sud che è tornata a cantare. Poi il rigore con espulsione di Estupinan: 2-1 firmato dal dischetto dal fischiatissimo Politano. Ma il Milan targato Max è lontanissimo parente da quello dei portoghesi, Fonseca prima e Conceicao poi. Colpo di straccio forte e chiaro, l’ennesimo sulla scorsa stagione da povero Diavolo, finita senza nemmeno centrare l’Europa minore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

