Milan-Napoli 2-1 | Saelemaekers-Pulisic e resistenza in dieci Allegri aggancia Conte

Milan Napoli 2-1: Saelemaekers-Pulisic e resistenza in dieci. Allegri aggancia Conte. I partenopei la riaprono soltanto col rigore di De Bruyne La Serie A ha un nuovo padrone, anzi tre. In un San Siro infuocato, il Milan gioca una partita di intelligenza e sacrificio, batte il Napoli per 2-1 e aggancia in vetta alla classifica proprio i partenopei e la Roma, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan-Napoli 2-1: Saelemaekers-Pulisic e resistenza in dieci. Allegri aggancia Conte

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Live Reaction di Milan-Napoli & Quelli della cs24 - X Vai su X

Milan-Napoli, probabili formazioni: fuori Nkunku, mentre Conte ridisegna la difesa #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli 2-1, le pagelle: Pulisic (8) epico, Modric (8) dominante, Hojlund (5) stecca, De Bruyne (6) ci prova ma non basta - Il Milan di Massimiliano Allegri ha sconfitto il Napoli e lo ha raggiunto in vetta alla classifica al termine di una partita combattuta e decisa dalle reti, sponda rossonera di Saelemaekers ... Si legge su ilmessaggero.it

Milan-Napoli 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne in gol, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne su rigore dopo l'espulsione di Estupinan. Lo riporta fanpage.it