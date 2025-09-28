Milan-Napoli 2-1 Saelemaekers e Pulisic lanciano Allegri De Bruyne non basta a Conte
La cornice di San Siro ha accolto uno dei confronti più attesi di inizio stagione. Il Milan di Allegri, reduce da quattro vittorie consecutive, cercava conferme contro il Napoli campione d’Italia, guidato da Antonio Conte e unico club ancora a punteggio pieno. Una partita che ha mantenuto tutte le promesse: intensità, episodi decisivi e la sensazione che ogni dettaglio potesse spostare l’equilibrio. Un primo tempo tutto rossonero. Il Milan è partito fortissimo, spinto dall’entusiasmo del pubblico e da una manovra rapida sulle fasce. Dopo appena tre minuti, Saelemaekers ha finalizzato il cross basso di Pulisic, sorprendendo Meret sul secondo palo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
LIVE Milan-Napoli 2-1 Serie A 2025/2026
Milan-Napoli 2-1, a San Siro le reti di Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne - Le premesse della sfida di San Siro non sono delle migliori si da subito e Saelemaekers porta in vantaggio i rossoneri a soli 3' dal