Milan-Napoli 2-1 prima sconfitta per gli azzurri

Milano, 28 settembre 2025 - Per molti, nonostante il calendario ancora alle primissime battute, quello di scena al Meazza è un primo snodo scudetto per entrambe le contendenti. A sorridere in tal senso è il Milan, che passa in vantaggio già al 3' con Saelemakers, servito alla grande da Pulisic, che nella coda del tempo si mette in proprio firmando un 2-0 che sa di sentenza per un Napoli rimodellato da Conte con un turnover moderato ma visibile, specialmente 'grazie' alla partenza horror di Marianucci. Nel secondo tempo arriva però l'episodio buono per cambiare potenzialmente l'inerzia del match: Di Lorenzo viene trattenuto in area da Estupinan, anche espulso da Chiffi dopo on field review.

In questa notizia si parla di: milan - napoli

