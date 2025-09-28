Milan-Napoli 2-1 le pagelle rossonere | Pulisic devastante Estupiñan disastroso

Il successo del Milan contro il Napoli porta firme precise, ma lascia anche qualche nota stonata. I rossoneri di Allegri hanno dominato la prima parte di gara con qualità e personalità, salvo soffrire nella ripresa dopo l'espulsione di Estupiñan. Da Maignan a Pulisic, ecco come si sono comportati i protagonisti. Maignan ancora decisivo. Attento e reattivo, Maignan (6,5) tiene in piedi il Milan con interventi provvidenziali su Gutiérrez, McTominay e Anguissa. Può poco sul rigore di De Bruyne, ma trasmette sempre sicurezza ai compagni. Difesa: Pavlovic spinge, Tomori incerto. Tomori (6) alterna buone chiusure a errori di concentrazione, mentre Gabbia (6) gioca pulito senza sbavature.

