Milan-Napoli 2-1 le pagelle | Pulisic 8 epico Modric 8 dominante Hojlund 5 stecca De Bruyne 6 ci prova ma non basta

Ilmessaggero.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri ha sconfitto il Napoli e lo ha raggiunto in vetta alla classifica al termine di una partita combattuta e decisa dalle reti, sponda rossonera di Saelemaekers e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milan-Napoli 2-1, le pagelle: Pulisic (8) epico, Modric (8) dominante, Hojlund (5) stecca, De Bruyne (6) ci prova ma non basta

