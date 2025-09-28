Milan – Napoli 2-1 i rossoneri resistono in 10 | sconfitta azzurra a San Siro

Grande serata allo stadio San Siro per la sfida tra il Milan e il Napoli: segui su SpazioNapoli la diretta testuale del big match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una notte da vivere intensamente e con l'auspicio di mandare un altro messaggio importante a tutta la Serie A. Il Napoli si affaccia al big match di San Siro, contro il Milan, da prima classifica, con la possibilità di allungare ulteriormente sul secondo posto, considerando il pareggio di sabato pomeriggio tra la Juventus e l' Atalanta. La stagione è appena iniziata, ma questo incrocio potrebbe dire già molto circa quella che potrebbe essere la lotta per il Tricolore.

Milan-Napoli 2-1, a San Siro le reti di Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne - Le premesse della sfida di San Siro non sono delle migliori si da subito e Saelemaekers porta in vantaggio i rossoneri a soli 3' dal ... Da ilmattino.it

Live-Milan-Napoli: Napoli accorcia su rigore con De Bruyne. Milan in 10 ma vince (2-1, 3' Saelemaekers; 31' Pulisic; 59' De Bruyne) - Serie A: il Napoli di Conte a San Siro in emergenza, prova a consolidare il primato 90' + 7' di recupero non bastano per pareggiare la gara. 100x100napoli.it scrive