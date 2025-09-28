Milan-Napoli 2-1 | espulsione di Estupinan e gol di De Bruyne | Serie A News
Pervis Estupinan, in Milan-Napoli, provoca il calcio di rigore poi trasformato da Kevin De Bruyne e rimedia un'espulsione: il racconto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Il Napoli riapre la gara col Milan: Estupinan espulso, De Bruyne trasforma il rigore del 2-1 - Al 57' Estupinan trattiene Di Lorenzo in area e, oltre al calcio di rigore, provoca anche la sua stessa.
Live-Milan-Napoli: Napoli accorcia su rigore con De Bruyne. Milan in 10 (2-1, 3' Saelemaekers; 31' Pulisic; 59' De Bruyne) - 3' Pulisic galoppa sul lato sinistro, salta Marianucci, palla in mezzo per Saelemaekers ed subito 1-