Milan-Napoli 2-1 De Bruyne realizza il rigore e accorcia LIVE
Il Napoli affronta il Milan per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri sono costretti ad una rivoluzione in difesa con gli esordi dal primo minuto di Gutierrez e Marianucci causa infortuni oltre il ritorno di Juan Jesus. Per il resto la formazione rimane la stessa delle ultime con conferma di Hojlund davanti. Nel frattempo Allegri recupera Rafa Leao ma preferisce farlo partire dalla panchina per precauzione e conferma Gimenez e Pulisic davanti. Il Napoli per continuare la propria striscia vincente mentre i rossoneri cercano continuità dopo le ultime vittorie. Beukema non schierato per preservarlo per l’impegno di Champions imminente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Milan-Napoli 2-0 (Saelemaekers 3', Pulisic 31'): rossoneri in 10 uomini! 59'
Live-Milan-Napoli: Napoli sotto di due gol. Finisce il primo (2-0, 3' Saelemaekers; 31' Pulisic) 45' + 1' finisce il primo tempo, Napoli ingenuo, sotto di due gol con due zampate chirurgiche del Milan.