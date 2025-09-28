Milan-Napoli 2-1 Allegri in vetta con azzurri e Roma

Webmagazine24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Milan batte 2-1 il Napoli nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. In classifica il Milan aggancia il Napoli e la Roma in vetta con 12 punti, uno in più della Juventus.  A decidere il match le reti nel primo tempo di Saelemaekers al 3' e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli 2 1Milan-Napoli 2-1, le pagelle: Pulisic (8) epico, Modric (8) dominante, Hojlund (5) stecca, De Bruyne (6) ci prova ma non basta - Il Milan di Massimiliano Allegri ha sconfitto il Napoli e lo ha raggiunto in vetta alla classifica al termine di una partita combattuta e decisa dalle reti, sponda rossonera di Saelemaekers ... msn.com scrive

milan napoli 2 1Il Milan resiste in dieci uomini, batte il Napoli e si iscrive alla corsa Scudetto: Pulisic incanta a San Siro - San Siro si conferma terreno di grandi sfide e il Milan di Massimiliano Allegri manda un segnale forte alla Serie A. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli 2 1