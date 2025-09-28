Milan-Napoli 2-1 a San Siro le reti di Saelemaekers Pulisic e De Bruyne

Pronti, via e il Napoli è già sotto. Le premesse della sfida di San Siro non sono delle migliori si da subito e Saelemaekers porta in vantaggio i rossoneri a soli 3' dal fischio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

