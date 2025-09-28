Milan-Napoli 2-1 a breve Allegri in conferenza

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Napoli La conferenza di Allegri. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

milan napoli 2 1 a breve allegri in conferenza

© Ilnapolista.it - Milan-Napoli 2-1, a breve Allegri in conferenza

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli 2 1LIVE Milan-Napoli 2-1 Serie A 2025/2026: Loftus-Cheek in campo ora - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

milan napoli 2 1Il Napoli riapre la gara col Milan: Estupinan espulso, De Bruyne trasforma il rigore del 2-1 - Al 57' Estupinan trattiene Di Lorenzo in area e, oltre al calcio di rigore, provoca anche la sua stessa. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli 2 1