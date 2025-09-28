Milan-Napoli 2-0 | raddoppio di uno scatenato Pulisic! | Serie A News
Christian Pulisic, dopo l'assist del primo gol, segna il raddoppio in Milan-Napoli a 'San Siro': ma che azione dei rossoneri sulla sinistra!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
LIVE Milan-Napoli 2-0 Serie A 2025/2026: Niente rigore per il Milan - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it
Milan-Napoli (2-0): raddoppio del solito Pulisic... - Percussione di Pavlovic che trova Fofana in area, sponda per l'americano che di destro batte Meret. Riporta milannews.it