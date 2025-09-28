Milan-Napoli 2-0 inizia il secondo tempo a San Siro LIVE

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli affronta il Milan per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri sono costretti ad una rivoluzione in difesa con gli esordi dal primo minuto di Gutierrez e Marianucci causa infortuni oltre il ritorno di Juan Jesus. Per il resto la formazione rimane la stessa delle ultime con conferma di Hojlund davanti. Nel frattempo Allegri recupera Rafa Leao ma preferisce farlo partire dalla panchina per precauzione e conferma Gimenez e Pulisic davanti. Il Napoli per continuare la propria striscia vincente mentre i rossoneri cercano continuità dopo le ultime vittorie. Beukema non schierato per preservarlo per l’impegno di Champions imminente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Milan-Napoli 2-0 Serie A 2025/2026

Live-Milan-Napoli: Napoli sotto di due gol. Finisce il primo (2-0, 3' Saelemaekers; 31' Pulisic) - Serie A: il Napoli di Conte a San Siro in emergenza, prova a consolidare il primato 45' + 1' finisce il primo tempo, Napoli ingenuo, sotto di due gol con due zampate chirurgiche del Milan.

