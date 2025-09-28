Milan-Napoli 2-0 45? | Pulisic illumina ‘San Siro’ | assist e gol | Serie A News

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito il primo tempo di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli 2 0 45 pulisic illumina 8216san siro8217 assist e gol serie a news

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli 2-0 (45?): Pulisic illumina ‘San Siro’: assist e gol | Serie A News

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

milan napoli 2 0LIVE Milan-Napoli 2-0 Serie A 2025/2026: Niente rigore per il Milan - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it

milan napoli 2 0Milan-Napoli 2-0 (Saelemaekers 3', Pulisic 31'): male gli azzurri nel primo tempo - premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 21. Secondo tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli 2 0