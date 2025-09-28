Milan-Napoli 1-0 | la sblocca subito Saelemaekers! | Serie A News

Alexis Saelemaekers porta subito in vantaggio (3') il Milan a 'San Siro' contro il Napoli dopo lo splendido assist di Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Napoli 1-0: la sblocca subito Saelemaekers! | Serie A News

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

#Milan-#Napoli, le formazioni ufficiali - X Vai su X

Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli (1-0): Saelemaekers porta subito avanti il Diavolo, ma che azione Pulisic! - Il belga porta avanti il Diavolo ma fa tutto Pulisic che parte sulla fascia sinistra da centrocampo, entra in area e trova Alexis sul secondo palo ... Si legge su milannews.it

Allegri prima di Milan-Napoli: "Se mi sento evoluto? Calcio è opinabile, ciò che conta è l'equilibrio e il risultato. Spero di vincere spesso 1-0" - Massimiliano Allegri alla vigilia del primo big match della stagione contro il Napoli, ribadisce che i partenopei sono i favoriti ... Secondo eurosport.it