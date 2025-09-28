Milan idea Richarlison a gennaio | arriva con lo sconto
Per i rossoneri si fa largo la candidatura dell’attaccante del Tottenham, a metà stagione il suo arrivo può cambiare le carte per la corsa al titolo Le prime giornate di questo campionato posizionano il Milan come una contendente credibile per le prime posizioni, non solo per la zona Champions ma forse anche per qualcosa di più. Il sogno di correre per lo scudetto potrebbe concretizzarsi anche grazie a qualche nuovo rinforzo a gennaio, come l’attaccante brasiliano Richarlison, per il quale le cifre richieste di stanno abbassando. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: milan - idea
DIYthinker Pisa Milan Cathedral Italia Graffiti – Set di cuscini con coperchi, idea regalo – idea regalo milan
Milan, idea Hojlund per l’attacco: sondaggio con il Manchester United
Xhaka Inter, l’idea si raffredda! Il Milan complica i piani dei nerazzurri, secondo Galeone è una richiesta di Allegri!
La nuova vita di Flamini, ex calciatore di Milan e Arsenal, diventato miliardario dopo il calcio con l’idea che può salvare il mondo: https://fanpa.ge/FfmTm - facebook.com Vai su Facebook
?#Calciomercato #Milan: idea #Chiesa per gennaio, i dettagli - X Vai su X
Milan, idea Richarlison a gennaio: arriva con lo sconto - L'attaccante brasiliano al centro di speculazioni di mercato, si abbassa il prezzo per la sessione invernale: affare per il Diavolo ... Secondo calciomercato.it
Milan, bomba dalla Spagna: “A gennaio colpo dal Real Madrid!” - Direttamente dalla Spagna rimbalzano alcune interessanti indiscrezioni di calciomercato che riguardano il Milan in vista del prossimo gennaio ... Da msn.com