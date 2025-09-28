Milan Futuro Oddo | Campionato ostico e difficile tutti si esaltano contro di noi | VIDEO

Il Milan Futuro vince 3-0 contro lo Scanzorosciate: le parole post partita dell'allenatore rossonero, Massimo Oddo. Il Milan Futuro sorride: conquistata la vittoria con un netto 3-0 contro lo Scanzorosciate: ecco le parole post partita dell'allenatore rossonero, Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Campionato ostico e difficile, tutti si esaltano contro di noi” | VIDEO

In questa notizia si parla di: milan - futuro

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

Tonali Juventus, resta il sogno per il centrocampo! Rivelazione sul futuro dell’ex Milan: cosa filtra sulla possibile trattativa con il Newcastle

Leao Milan, arriva la svolta nel futuro del portoghese? Ecco le dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio!

#SerieD, #pagelle #MilanFuturoScanzorosciate 3-0: #Ibrahimovic, che ingresso! Applausi per #Sia - @acmilan #ACMilanFuturo #ACMilan #MilanFuturo #Milan #SempreMilan #MilanYouth Vai su X

#SerieD - Ottima prova dei lecchesi contro il Milan Futuro. ? - facebook.com Vai su Facebook

Milan Futuro, Oddo: "Campionato ostico. Le difficoltà ci saranno contro tutte le squadre" - 0 contro lo Scanzorosciate, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha dichiarato: "Questo è un campionato ostico e difficile, tutte le squadre si esaltano ... Scrive milannews.it

Milan Futuro-Scanzorosciate (0-0): partita bloccata - Belloli al limite dell'area, per poco lo Scanzo non passa in vantaggio in modo fortunoso. Segnala milannews.it